Governo investiu cerca de R$ 26 milhões em escolas estaduais de Cruz Alta

O governo do Estado investiu, desde 2023, cerca de R$ 26 milhões em escolas estaduais localizadas no município de Cruz Alta, no Alto Jacuí. Foram aportados aproximadamente R$ 4,8 milhões em ações e programas da Secretaria da Educação (Seduc) e cerca de R$ 21 milhões em melhorias gerenciadas pela Secretaria de Obras Públicas (SOP). Esta é mais uma reportagem da sérieNa Estrada com a Educação.



Nesse município, o governo está executando uma de suas principais iniciativas na educação: a reforma e ampliação da Escola Estadual de Educação Básica Margarida Pardelhas. Aguardada há mais de uma década, a obra foi iniciada em abril de 2024. Com investimento superior a R$ 18,6 milhões, a tradicional instituição de ensino se transformará em uma das mais modernas do interior do Estado.

A intervenção envolve tanto a reforma completa da estrutura já existente como a construção de novos blocos. O projeto contempla novas salas de aula, sala para administração, biblioteca, laboratório, sanitários, refeitório, áreas de serviços e quadra coberta, entre outras melhorias.

Melhorias são viabilizadas pela Contratação Simplificada, adotada pela SOP que vem agilizando as reformas nos prédios escolares -Foto: Luís André/Secom

Em Cruz Alta, outras três obras já foram concluídas. Totalizando mais de R$ 1,6 milhão, já foram finalizadas as reformas no Instituto Estadual de Educação Professor Annes Dias, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Doutor Gabriel Álvaro de Miranda e na Escola Estadual de Ensino Fundamental Eliza Brum de Lima . Nessa última, há, também, uma nova obra em fase de contratação.

O governo do Estado atendeu, portanto, cinco demandas em Cruz Alta. Há três finalizadas; uma em execução, na Escola Margarida Pardelhas; e outra em fase de contratação, na Escola Eliza Brum de Lima. Além da qualificação da infraestrutura escolar, o governo investe em diversas ações pedagógicas e programas como o Agiliza na Educação, o Jovem do Futuro e o Ensino Médio em Tempo Integral.

Obras na Escola Eliza Brum de Lima

Em novembro de 2023, a Escola Eliza Brum de Lima foi interditada após sofrer danos decorrentes de um vendaval. “Nossa estrutura foi totalmente comprometida. Perdemos também materiais e memórias de uma vida inteira. Foi bem difícil”, disse a diretora da instituição, Kéli Maria de Campos, explicando que, em 2024, os alunos tiveram de ser remanejados para outras duas instituições de ensino.

Instituição teve revitalizadas as passarelas, as instalações elétricas, e as calçadas interna e externa -Foto: Luís André/Secom

A escola passou por uma ampla reformulação que permitiu sua reabertura em 2025. Com investimento de quase R$ 875 mil, foi realizada a reforma da cobertura dos blocos, das passarelas, das instalações elétricas, dos forros e da pavimentação interna e externa (calçadas).

“A volta foi linda, porque retornamos para o nosso espaço, para a nossa casa, a fim de atender a nossa comunidade. É para isso que estamos aqui e queremos acolher nossos estudantes da melhor forma possível”, acrescentou Kéli.

Além da reforma que possibilitou o retorno, mais uma obra está em fase de contratação, com aporte de aproximadamente R$ 647,2 mil. Desse modo, serão feitas outras melhorias em breve, como pinturas e reformas nos banheiros. As intervenções são viabilizadas pela Contratação Simplificada, nova sistemática adotada pela SOP que vem agilizando as reformas nos prédios escolares.

A diretora destacou, ainda, a importância de garantir uma estrutura adequada para impulsionar o processo de ensino-aprendizagem. “Eu digo que a escola é arte, cor e som. Ela tem de estar bonita e funcionando para estimular os estudantes a terem vontade de aprender”, pontuou.

Nos últimos três anos, a instituição recebeu mais de R$ 1,7 milhão do governo do Estado. Além dos valores destinados a obras, foram repassados quase R$ 193 mil para o Agiliza e outras ações pedagógicas.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Por meio de histórias reais de quem vivencia a ampliação dos investimentos na Educação, o governo do Estado mostra, na série Na Estrada com a Educação , o impacto da valorização do ensino na vida do estudante, do professor e da sociedade nesta série que percorre escolas estaduais no Rio Grande do Sul.