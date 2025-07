Balanço do semestre: facilitado o uso de verba federal para drenagem em município afetado por enchente

O pagamento dos tributos será regulamentado por resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional.

O texto, que ainda será analisado pelo Senado, favorece empresas com matriz nos municípios listados em decreto estadual de calamidade pública reconhecido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Vencimento de tributos A Câmara também aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) 223/23 , da deputada Julia Zanatta (PL-SC), que prorroga por seis meses o vencimento de tributos do Simples Nacional em municípios atingidos por calamidade pública.

O Projeto de Lei 3875/24 , do Senado, foi convertido na Lei 15.112/25 . A regra valerá também para municípios suscetíveis a eventos de enxurradas e inundações, conforme cadastro publicado pelo Poder Executivo, nos termos de um regulamento.

No primeiro semestre de 2025, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que facilita o recebimento de verbas federais por municípios afetados por enchentes.

