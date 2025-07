Professores de Derrubadas participam da 18ª Jornada das Licenciaturas da UCEFF

Na noite de segunda-feira, 21 de julho, professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Derrubadas participaram da abertura da 18ª edição da Jornada das Licenciaturas, promovida pela UCEFF Itapiranga. O evento, que neste ano tem como tema “Viva a docência e lidere com propósito”, segue até quarta-feira, 23, reunindo docentes de diversas áreas para momentos de aprendizado, reflexão e fortalecimento da prática pedagógica.

A palestra de abertura foi conduzida pela psicóloga e mentora Roberta Bonet, com o tema “Busque dentro de si: Inteligência emocional e posicionamento para professores e líderes”, abordando aspectos essenciais da formação continuada dos educadores.

A participação na Jornada integra as horas de formação previstas no Plano de Carreira dos Professores e faz parte das ações promovidas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD), reafirmando o compromisso com o desenvolvimento profissional e a valorização dos educadores da rede.