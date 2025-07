Projeto aumenta pena por apologia ao crime para até 4 anos de prisão

Kajuru considera muito branda a penalidade para delitos de apologia de crime ou criminoso, ainda mais levando em conta as transformações sociais do Brasil durante essas décadas.

A pessoa que enaltecer ou estimular crimes ou criminosos poderá pegar de dois a quatro anos de detenção e ainda pagar multa. O projeto de lei ( PL 2.830/2025 ) apresentado pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO) aumenta a pena para esse tipo de ato, que, no Código Penal , é uma detenção de três a seis meses ou multa. A proposta será distribuída para debate e votação nas comissões adequadas.

