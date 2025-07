Sicoob e Proerd juntos pela educação: parceria reforça valores e formação cidadã

O compromisso com o futuro das novas gerações ganhou um reforço especial com a parceria entre o Sicoob e o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). A iniciativa une forças para promover cidadania, educação financeira e conscientização social entre crianças e adolescentes.

Além do apoio financeiro ao programa, o Sicoob levou às salas de aula uma experiência lúdica e educativa por meio da Coleção Financinhas. As histórias da série encantaram os estudantes ao apresentar conceitos de economia, poupança e planejamento de forma leve e acessível, estimulando reflexões sobre escolhas conscientes e responsabilidade com o dinheiro.

As atividades aconteceram com turmas do Proerd e foram conduzidas por educadores do Sicoob, que utilizaram as narrativas para criar debates e dinâmicas interativas. A proposta é formar não só alunos mais informados, mas também cidadãos preparados para construir um futuro com mais autonomia e senso crítico.

A educação financeira, quando integrada à formação cidadã, tem o poder de transformar realidades. Essa parceria é uma forma de multiplicar bons valores desde cedo”, destacou Gilvane Kern, Diretor Administrativo e de Riscos do Sicoob Creditapiranga.

Com essa ação conjunta, o Sicoob reafirma seu papel como agente de transformação social, fortalecendo iniciativas que colocam a educação como pilar fundamental para um Brasil mais consciente e solidário.

Fonte: Assessoria de Comunicação - Sicoob Creditapiranga