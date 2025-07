Vista Gaúcha lidera ranking de alfabetização em meio a cenário desafiador no RS

O município de Vista Gaúcha alcançou um marco histórico ao atingir 100% de alfabetização entre os alunos da Rede Municipal de Ensino, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), referentes à Avaliação da Alfabetização de 2024. A avaliação integra o Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Governo Federal, que tem como meta alfabetizar todas as crianças até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

O resultado obtido por Vista Gaúcha supera com ampla margem a meta nacional estipulada para 2025, de 76%, consolidando o município como referência em políticas públicas educacionais. No contexto estadual, o feito ganha ainda mais relevância diante das dificuldades enfrentadas pelo Rio Grande do Sul em decorrência de tragédias climáticas, que impactaram diretamente o desempenho educacional. A média estadual de alfabetização caiu de 63,4% para 44,7%, e apenas dois municípios gaúchos atingiram 100% de alfabetização: Vista Gaúcha e Porto Lucena.

A conquista é resultado de um trabalho contínuo de planejamento, investimento e valorização da educação. A administração municipal, liderada pelo prefeito Claudemir José Locatelli e pelo vice-prefeito André Danette, priorizou ações concretas voltadas à melhoria da qualidade do ensino. Destaca-se também o trabalho da então secretária municipal de Educação, Elenir de Fátima Queiroz Capelari, e da equipe da pasta em 2024.

Mesmo em período de férias no exterior, a secretária estadual de Educação enviou uma mensagem ao prefeito Locatelli parabenizando pelo desempenho. A diretora pedagógica da Aprende Brasil Educação, Acedriane Vicente Vogel, também manifestou reconhecimento ao município. Em vídeo enviado à comunidade, ela destacou o trabalho sistemático e consistente da rede municipal de ensino e celebrou a parceria entre a instituição e Vista Gaúcha.

A rede atende atualmente 406 alunos, distribuídos em duas escolas de Ensino Fundamental e uma de Educação Infantil. Em 2024, o município investiu mais de R$ 7 milhões na área, o que representa 25,8% do orçamento público — percentual significativamente acima do mínimo legal exigido.

Os resultados refletem uma evolução significativa: em 2023, o índice de alfabetização foi de 74,3%, e em 2024 atingiu os 100%. As avaliações do programa federal ocorrem em três ciclos ao longo do ano e avaliam competências de fluência, leitura, escrita e matemática. Considera-se alfabetizada a criança que consegue localizar e inferir informações em textos curtos, como cartazes e tirinhas, além de escrever corretamente palavras trissílabas por meio de ditado.

O atual secretário municipal de Educação, Celso José Dal Cero, reforça o compromisso da gestão com a continuidade das ações. “Seguimos firmes e fortes para manter Vista Gaúcha no maior patamar dos índices de alfabetização a nível nacional. O compromisso com nossas crianças e com a educação pública de qualidade permanece como prioridade”, afirmou.

A conquista é fruto da ação integrada de toda a comunidade escolar: professores, estudantes, famílias, gestores e parceiros, e reafirma que é possível transformar a educação pública por meio de planejamento, investimento e dedicação coletiva.

Com informações da Radio A Verdade