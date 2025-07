Seminário de Saúde Mental e Inclusão reúne educadores em Tenente Portela

Professores, monitores e estagiários da Rede Municipal de Ensino de Tenente Portela participaram na segunda-feira, 21, do Seminário Municipal de Saúde Mental e Inclusão, realizado no Centro Cultural. O evento promoveu momentos de formação e reflexão voltados ao cuidado com os profissionais da educação e à construção de práticas pedagógicas mais inclusivas.

No turno da manhã, as atividades foram conduzidas pela psicóloga Josi Razera, por meio do Sistema de Ensino Aprende Brasil. O foco esteve na saúde mental dos educadores, com propostas de acolhimento, escuta e debate sobre o equilíbrio emocional no ambiente escolar.

Durante a tarde, o tema central foi a inclusão escolar, com ênfase nos diferentes tipos de CIDs (Classificações Internacionais de Doenças) e nas estratégias pedagógicas adaptadas. A abordagem foi feita pela psicopedagoga Sandra Missio e pela terapeuta ocupacional Esther Carvalho Grande, com enfoque prático e alinhado às realidades enfrentadas pelos profissionais da rede.

O seminário também marcou o início do recesso escolar, que se estende até o dia 4 de agosto. As Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) seguem com atendimento assistencial regular, das 7h30 às 17h, com transporte escolar garantido às crianças matriculadas.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, ressaltou o compromisso da gestão com a formação continuada e o bem-estar dos profissionais da educação. “Momentos como este fortalecem a construção de uma escola mais humana, inclusiva e preparada para os desafios do cotidiano”, destacou.

O vice-prefeito Claudenir Scherer também participou do evento e enfatizou a importância do trabalho colaborativo entre a equipe pedagógica e a Secretaria de Educação, destacando o empenho dos profissionais no desenvolvimento da educação municipal.