Tenente Portela inaugura obras de pavimentação nos bairros Operário e Mutirão nesta quinta-feira

A Administração Municipal de Tenente Portela realizará, na próxima quinta-feira, 24 de julho, às 9h, o ato de inauguração das obras de pavimentação das ruas Santos Dumont e Barão do Rio Branco, localizadas nos bairros Operário e Mutirão.

A cerimônia acontecerá no bairro Operário e contará com a presença do deputado federal Afonso Motta (PDT), que destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, contribuindo de forma significativa para a execução da obra.

A iniciativa representa mais um avanço na infraestrutura urbana do município, proporcionando melhores condições de mobilidade e qualidade de vida para os moradores da região.

A Administração Municipal convida os moradores dos bairros contemplados e toda a comunidade a participarem do ato inaugural, marcando presença em mais um momento de conquista para Tenente Portela.