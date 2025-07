Derrubadas renova frota e adquire três ônibus escolares zero quilômetro

O município de Derrubadas concretizou um importante avanço na área da educação com a aquisição de três novos ônibus escolares. O investimento total foi de R$ 1.653.000,00, representando a maior renovação da frota escolar já realizada no município.

Os veículos atenderão estudantes das redes municipal e estadual de ensino, com foco especial nos alunos da zona rural. A compra foi viabilizada com recursos próprios da Administração Municipal, complementada pela dação em pagamento de veículos da frota anterior.

Os novos ônibus contam com tecnologia moderna e itens de segurança, como cintos retráteis, freios ABS e sistema de câmeras de ré. Dois veículos têm capacidade para 36 passageiros e um para 46, oferecendo mais conforto, segurança e acessibilidade durante os trajetos escolares.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cristiane Fuhr, destacou o impacto positivo da renovação:

"É a maior renovação da frota que já tivemos, e esses ônibus vão proporcionar trajetos mais seguros e confortáveis, impactando diretamente a qualidade de vida dos alunos."

O prefeito Miro Mulbeier ressaltou o papel do planejamento na conquista:

"Garantir veículos novos é fundamental para preservar a segurança dos estudantes e fortalecer o acesso à educação em Derrubadas. Essa conquista é motivo de orgulho e resultado do esforço de toda a nossa equipe, que atua com responsabilidade e planejamento."

O vice-prefeito Cristiano Carvalho reforçou o caráter coletivo da ação:

"Essa entrega simboliza o esforço conjunto de uma gestão comprometida. O empenho de toda a equipe, em especial o assessor jurídico John Régis Gemelli dos Santos, cuja atuação foi essencial para garantir a legalidade e a agilidade do processo."

A cerimônia oficial de entrega dos veículos ocorreu na tarde de segunda-feira, 21, com a presença do secretário de Finanças, Celso Busatto; dos vereadores e servidores do MDB, Magnus Geroldini e Inácio Fuhr; dos motoristas Diones Ribeiro e Roque Gelain; além de representantes da empresa fornecedora dos veículos.