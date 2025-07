Inscrições para o edital de hidrogênio verde entram na reta final no Rio Grande do Sul

O prazo para envio de propostas ao edital do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Hidrogênio Verde (H2V) no Rio Grande do Sul está se encerrando. Interessados têm até sábado (26/7) para inscrever seus projetos.

Empresas que atenderem aos critérios e cumprirem todas as etapas do processo seletivo poderão ter suas iniciativas financiadas, com aporte de até R$ 30 milhões por projeto. A contrapartida mínima exigida é de 30%.

O edital define as etapas do processo de inscrição e seleção de empresas com propostas voltadas à viabilização da produção, transmissão, armazenagem e uso do hidrogênio verde. Entre os principais requisitos está a produção de hidrogênio verde, renovável e/ou de baixa emissão de carbono no território do Rio Grande do Sul, combinada com pelo menos um dos seguintes temas de aplicação: processo produtivo industrial ou insumo para a atividade industrial.

A iniciativa é promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com o Badesul, e tem como objetivo estimular projetos inovadores que fortaleçam a cadeia produtiva do hidrogênio verde e de baixo carbono no Estado, contribuindo para o avanço das políticas públicas de descarbonização.

A seleção dos projetos será conduzida por comissão técnica especializada.

Mais informações estão disponíveis no site proclima2050.rs.gov.br/descarbonizacaors .

. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected] .