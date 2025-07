Projeto da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura é apresentado em evento internacional no Amazonas

A Rede de Educação Ambiental em Unidades de Conservação (Rede Seiva), uma iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), ganhou destaque durante o 8º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa. O evento ocorre de 21 a 25 de julho em Manaus, no Amazonas.

O projeto vem transformando a relação entre escolas e a natureza, atuando diretamente com professores e alunos de municípios localizados no entorno de Unidades de Conservação (UCs) estaduais, promovendo ações contínuas de educação ambiental. A Rede Seiva foi apresentada pela gestora do Parque Estadual de Tainhas e coordenadora do projeto, Ketulyn Fuster Marques. A coordenadora de Educação para a Sustentabilidade da Sema, Mariela Secchi, também participou do evento.

“Mais do que uma ação educativa, a Rede Seiva representa um esforço estratégico para fomentar o pertencimento das comunidades com seus territórios, aproximando o conhecimento científico da vivência local. Ao inserir a temática ambiental de forma transversal no ensino, o projeto contribui para formar uma geração mais consciente e preparada para lidar com os desafios socioambientais do presente e do futuro”, destacou a titular da Sema, Marjorie Kauffmann.

A iniciativa busca criar e fortalecer uma rede de educadores engajados com a temática ambiental, que integrem, de forma prática e pedagógica, os conteúdos sobre biodiversidade e conservação ao currículo escolar. Entre as atividades realizadas, estão palestras, trilhas interpretativas e visitas técnicas guiadas, sempre com foco na valorização da sociobiodiversidade regional e no reconhecimento da importância das UCs para o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida local.

“A Rede Seiva mostra que conservar vai muito além de proteger espécies e ecossistemas: é também cultivar vínculos, despertar sentidos e fortalecer o pertencimento das comunidades aos seus territórios. Para o Departamento de Biodiversidade, essa conexão entre educação e conservação é essencial para garantir que nossas Unidades de Conservação sejam reconhecidas, respeitadas e valorizadas por quem vive ao redor delas”, afirmou a diretora de Biodiversidade da Sema, Cátia Viviane Gonçalves.

Participam da Rede escolas e professores dos municípios de Cambará do Sul, Itati, Jaquirana, São Francisco de Paula e Três Forquilhas — áreas diretamente influenciadas por importantes Unidades de Conservação do Estado. Entre elas, estão a Área de Proteção Ambiental Rota do Sol, a Estação Ecológica Estadual Aratinga, o Parque Estadual do Tainhas e a Reserva Biológica Mata Paludosa.

Atualmente, 27 professores de 14 escolas participam das ações diretas da Rede Seiva. Ao longo do projeto, já foram realizadas visitas em oito Unidades de Conservação, dois parques turísticos e uma ecovila, o que amplia as experiências práticas e reforça a conexão entre os participantes e os diferentes espaços de conservação existentes no Estado.