Ruas Tupã e Pindorama recebem manutenção preventiva em Tenente Portela

A Prefeitura de Tenente Portela informa que as ruas Tupã e Pindorama receberam, nesta semana, serviços de manutenção preventiva com a aplicação de capa selante no asfalto. A medida visa evitar infiltrações e aumentar a durabilidade do pavimento.

Como ambas as vias foram recentemente asfaltadas e ainda estão dentro do período de garantia, a empresa responsável realizou o serviço sem custos adicionais para o município.

Após a aplicação da capa selante, foi espalhado pó de brita sobre a pista, como forma de proteção durante o processo de secagem e cura do material.

A Administração Municipal orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelas vias, especialmente em função do pó de brita solto, que pode provocar derrapagens. A recomendação é reduzir a velocidade e adotar direção preventiva nas áreas sinalizadas.