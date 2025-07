Derrubadas marca presença no segundo dia da 18ª Jornada das Licenciaturas

O município de Derrubadas esteve representado no segundo dia da 18ª Jornada das Licenciaturas, realizada na segunda-feira, 22 de julho, pela UCEFF Itapiranga. A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cristiane Führ, acompanhada pela equipe pedagógica da SMECD, participou de oficinas temáticas voltadas a diferentes áreas do conhecimento.

Cristiane Führ e a professora Rita de Cássia Fumagalli participaram da oficina “Uso de Inteligência Artificial na Gestão Escolar”, que abordou os impactos e as possibilidades da tecnologia no contexto da educação pública.

A professora Elisângela Machado da Rosa Fernandes esteve na oficina “(Re)Encantar o Ensinar e o Aprender através de vivências significativas e memórias afetivas: Firmeza com Doçura”, direcionada à Educação Infantil. Já a professora Raqueline Rigo Janke integrou a oficina de Linguagens, intitulada “Do gesto à palavra: a evolução da comunicação humana – processos de leitura e escrita”.

A participação das representantes da SMECD reforça o compromisso com a formação continuada dos profissionais da educação e com a valorização docente, promovendo práticas que contribuem diretamente para a qualificação do ensino ofertado à comunidade escolar.