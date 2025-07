Contação de história na Biblioteca Municipal encanta crianças com a Galinha Ruiva

Na manhã de quarta-feira, 23 de julho, a Biblioteca Municipal promoveu uma atividade especial voltada ao público infantil, com a contação da clássica história da Galinha Ruiva. A ação proporcionou momentos de imaginação, aprendizado e interação para os pequenos leitores.

Durante a atividade, as crianças acompanharam a narrativa que destaca valores como o esforço, a colaboração e a amizade. Após a contação, os alunos foram surpreendidos com a presença da personagem Galinha Ruiva, proporcionando um momento lúdico e marcante para todos os participantes.

Além da história, os estudantes saborearam broas de milho preparadas com carinho, tornando a experiência ainda mais acolhedora e prazerosa. A iniciativa teve como objetivo principal incentivar o gosto pela leitura, o convívio social e o aprendizado por meio da ludicidade.

A organização agradece a todos os envolvidos que contribuíram para a realização do evento e destaca a importância de ações que aproximem as crianças do universo literário desde os primeiros anos.