Escola Pontão dos Buenos promove mostra sobre sustentabilidade em Miraguaí

O evento contou com a presença de autoridades locais, entre elas o prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk (Neco), que prestigiou a iniciativa e parabenizou a escola pelo trabalho realizado.

Durante a mostra, os alunos apresentaram trabalhos e atividades que destacaram a importância do respeito ao meio ambiente, da preservação dos recursos naturais e do engajamento coletivo na construção de um futuro mais equilibrado.

Segundo a diretora da escola, professora Andrea Quintana Probst, o projeto foi desenvolvido de forma interdisciplinar, envolvendo diferentes áreas do Ensino Fundamental. A proposta teve como foco a formação de cidadãos conscientes, responsáveis e comprometidos com a preservação ambiental e a sustentabilidade.

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Pontão dos Buenos, localizada na comunidade de Tronqueiras, em Miraguaí, promoveu no dia 22 de julho a Mostra do Projeto Geração Sustentável. O evento foi realizado na sede da escola e esteve aberto à participação da comunidade escolar das 9h às 16h.

