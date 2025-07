Gestores do FAP recebem capacitação sobre aposentadorias e legislação previdenciária

Nos dias 15 e 16 de julho de 2025, membros do Comitê de Investimentos, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do Fundo de Aposentadoria e Pensão (FAP) de Vista Gaúcha participaram da oficina “Concessão de Benefícios no RPPS”, realizada na cidade de Bento Gonçalves/RS. A atividade foi promovida pela Associação Gaúcha de Instituições de Previdência Pública (AGIP) e contou com palestras ministradas pelo Dr. Bruno Sa Freire Martins e por Leonardo Schmitd Machado.

Durante a capacitação, foram discutidos temas relevantes para a gestão previdenciária, como as regras para concessão de aposentadorias, o cálculo e o acúmulo de proventos antes e depois da Reforma da Previdência, implementada pela Emenda Constitucional nº 103/2019.

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de Vista Gaúcha tem se destacado pelo investimento contínuo na qualificação de sua equipe, buscando aprimorar a gestão e assegurar boas práticas administrativas. A participação em eventos técnicos como esse reforça o compromisso com a transparência, a legalidade e a eficiência na administração do fundo.

A presidente do Conselho do FAP, Elenir Fátima Queiroz Cappelari, destacou a importância da formação:

"O treinamento técnico foi fundamental para que os profissionais estejam atualizados com a legislação vigente, possibilitando uma atuação segura e eficiente nos processos de concessão de benefícios aos servidores vinculados ao regime."

A Administração Municipal, liderada pelo prefeito Claudemir José Locatelli e pelo vice-prefeito André Danette, também demonstrou apoio à equipe do FAP, reafirmando o compromisso com a boa governança e a valorização do servidor público.

Com informações da Rádio A Verdade