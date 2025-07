Pela primeira vez, governo investe no acendimento da Chama Crioula

A geração e a distribuição da Chama Crioula,quesimbolizamo início dos Festejos Farroupilhas 2025 ,contam, neste ano, com um modelo inédito de financiamento.Pela primeira vez, ogoverno do Estado, por meio daSecretaria da Cultura (Sedac),investirá para apoiar a participação das 30 Regiões Tradicionalistas (RTs) no ato que leva a centelha da Chama para todos os municípios do Rio Grande do Sul. O investimento é deR$ 300 mil. Nesta edição dos Festejos, a geração ocorre em 15 e 16 de agosto, em Caxias do Sul.