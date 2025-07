Tenente Portela inaugura pavimentação de ruas nos bairros Operário e Mutirão

A manhã de quinta-feira, 24, foi marcada por mais uma importante conquista para a infraestrutura urbana de Tenente Portela. A Administração Municipal realizou a inauguração oficial das obras de pavimentação das ruas Santos Dumont e Barão do Rio Branco, localizadas nos bairros Operário e Mutirão.

A melhoria foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Afonso Motta (PDT), no valor de R$ 200 mil, somada a uma contrapartida de R$ 165 mil do Município. O investimento conjunto permitiu a realização de uma obra que beneficia diretamente os moradores da região, promovendo avanços significativos na mobilidade urbana e na qualidade de vida.

O ato de inauguração contou com a presença de autoridades locais, secretários municipais e membros da comunidade, que celebraram a entrega de mais uma obra que reforça o compromisso da Administração com o desenvolvimento da cidade e com o bem-estar da população.