Derrubadas supera meta e alfabetiza 80% dos alunos do 2º ano

O município de Derrubadas (RS) atingiu um marco importante na área da educação: 80% dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental estão alfabetizados, conforme dados do Programa Criança Alfabetizada, que utiliza a Escala SAEB para medir a proficiência em leitura e escrita.

Com esse desempenho, Derrubadas figura entre os 30 melhores municípios do Rio Grande do Sul e ocupa a 3ª colocação na 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE). O índice supera a meta estadual de 70%, prevista apenas para 2026, representando um avanço de mais de 30 pontos percentuais em um curto período.

O resultado reflete o trabalho estratégico da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD), que tem priorizado ações como formação continuada de professores, monitoramento de indicadores de aprendizagem, investimentos em infraestrutura e tecnologias educacionais — como lousas digitais interativas —, além do fortalecimento da participação das famílias no processo de aprendizagem.

Para a secretária municipal de Educação, professora Cristiane Führ, o avanço representa mais do que estatísticas: "Mais que números, esse resultado mostra que nossas crianças estão lendo e escrevendo na idade certa, e isso é transformador para o futuro delas e para toda a comunidade escolar."

A coordenadora dos programas Alfabetiza Tchê e Criança Alfabetizada, professora Débora Togni dos Santos, também destacou a importância do trabalho conjunto: "Esse resultado é fruto de parceria e acompanhamento próximo às escolas, com práticas que realmente fazem a diferença no processo de alfabetização."

A atuação integrada com os programas estaduais fortaleceu as práticas pedagógicas no município, consolidando Derrubadas como referência regional em alfabetização. A SMECD parabeniza todos os professores, equipes escolares e gestores pelo comprometimento com a aprendizagem e com o direito de cada criança de ser alfabetizada na idade adequada.