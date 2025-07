Barra do Guarita é contemplada com micro-ônibus escolar pelo PAC da Educação

O município de Barra do Guarita foi contemplado com um micro-ônibus escolar de 29 lugares por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Educação. O anúncio foi feito pelo prefeito Valcier Balestrin em vídeo divulgado nas redes sociais na quarta-feira, 24.

Segundo o prefeito, o veículo, com valor aproximado de R$ 500 mil, será destinado ao transporte dos alunos da rede de ensino municipal. “Esse veículo vai ser usado no transporte dos nossos alunos, trazendo mais segurança e mais conforto na hora do transporte”, destacou.

Valcier também aproveitou a oportunidade para agradecer o empenho da equipe de governo, dos profissionais responsáveis pelos projetos e dos vereadores que atuam em conjunto com o Executivo. “Estão buscando melhorias diariamente para a nossa comunidade”, afirmou.

O micro-ônibus representa mais um avanço para a infraestrutura educacional do município e reforça o compromisso da atual gestão com a qualidade do transporte escolar.