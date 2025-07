Municípios catarinenses têm 30 dias para se inscreverem no programa estadual Pet Levado a Sério

Edital do maior programa de castração de cães e gatos do país recebe inscrições até 25 de agosto.Fotos: Leo Munhoz / SECOM GOVSC

O edital do Programa Pet Levado a Sério — maior programa de castração de cães e gatos do país —lançado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e de Economia Verde, recebe inscrições dos municípios interessados nas capacitações técnicas e castrações de cães e gatos até o dia 25/08. O projeto é voltado à promoção do bem-estar animal e controle populacional de cães e gatos por meio da castração, contribuindo para a redução dos casos de abandono e de maus-tratos no estado.

O secretário do Meio Ambiente e de Economia Verde, Emerson Stein, destacou a importância da iniciativa. “Esse projeto, sem dúvidas, será uma ferramenta essencial para contribuir com a redução da superpopulação de animais, diminuição do abandono e prevenção de doenças”.

Com R$ 18 milhões em investimentos, a iniciativa é o maior programa desse segmento do país e prevê cerca de 90 mil castrações em 281 municípios, – 95% do estado, até 2026. Cada município participante receberá repasses financeiros do Governo do Estado para a realização das castrações, além de apoio técnico e capacitação para a execução das ações previstas. O programa contempla ainda ações de educação para a guarda responsável, capacitação de agentes públicos, além de promover impactos positivos na saúde e segurança públicas.

A diretora do Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, Fabrícia Rosa Costa, destaca a necessidade de capacitação técnica nos municípios. “Mais do que um simples repasse de recursos, queremos também, fomentar a gestão estratégica da saúde animal nos municípios, que é de fato, onde tudo acontece, onde as pessoas vivem. Além da causa animal, estamos falando da saúde pública em geral, já que existem muitos riscos de zoonoses e outras consequências da presença descontrolada de animais em vias públicas”.

A iniciativa quer contemplar municípios com até 100 mil habitantes, que é um dos principais requisitos para recebimento do Pet Levado a Sério. Para serem selecionados, os municípios devem realizar a inscrição no site oficial da SEMAE pelo link https://programas.sc.gov.br/petlevadoaserio/ . Após a inscrição, será firmado um convênio simplificado com o Governo do Estado para viabilizar a execução local do programa. O objetivo é garantir que os recursos sejam utilizados com responsabilidade, gerando resultados concretos com menos abandono, menos maus-tratos e mais saúde para os animais e a população.

Mais informações sobre o Pet Levado a Sério

Contato do Programa:

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde (SEMAE)

Diretoria de Bem-Estar Animal – DIBEA Estadual

Telefone: +55 (48) 3665-7501

E-mail: [email protected]

Mais informações para a imprensa

Anne Caroline Anderson

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde

Assessora de Comunicação

Telefone:(48) 99696-1086

[email protected]