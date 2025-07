Mulheres negras promovem ato político por justiça social em Copacabana

O Rio de Janeiro será palco neste domingo, (27), a partir das 10h, de um ato político-cultural por justiça e bem-estar social, na Praça do Lido, em Copacabana. A mobilização terá como foco principal “Mulheres negras rumo à Brasília: contra o racismo, por justiça e o bem viver”.

O encontro contará com mulheres da Baixada Fluminense, zona oeste, litoral, sul fluminense e região serrana. Ao todo, 15 caravanas confirmaram presença, envolvendo lideranças de favelas, quilombos, comunidades de terreiro, movimentos sociais, coletivos culturais e redes de juventude.

A caminhada seguirá até a Praça Almirante Júlio de Noronha, no Lido. A programação prevê apresentações culturais, manifestações artísticas afro-brasileiras, pintura facial e recepção das caravanas. A estação do metrô mais próxima é a Cardeal Arcoverde, a cerca de dois minutos a pé do local de concentração.

“Sair às ruas no dia do aniversário da Marielle é reafirmar que sua luta permanece. A Marcha é um espaço de resistência, mas também de construção de futuro. Nós, mulheres negras, queremos viver e não sobreviver. Viver com segurança, com saúde, com direitos, com bem viver”, afirma Clátia Vieira, coordenadora do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro.