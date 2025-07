Espetáculo "A Menina dos Olhos d’Água" marca o encerramento do festival Movimenta Cena Sul na segunda (28/7)

Serviço

O quê:encerramento da mostra Movimenta Cena Sul, com aapresentação do espetáculo "A Menina dos Olhos d’Água"

Quando: na segunda-feira (28/7),às 19h

Onde:Teatro Simões Lopes Neto, noMultipalcoEvaSopher(entrada pela Rua Riachuelo, 1089, ao lado do estacionamento)

Ingressos: disponíveis no site do Theatro São Pedro e na bilheteria do Teatro Simões Lopes Neto,(neste caso,somente no dia do espetáculo), a partir das 17h. Valores: R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira)