Hoje é Dia: combate ao tráfico de pessoas e primeira infância em foco

Começamos esta edição com uma efeméride de especial importância, dada a gravidade do tema. A data de 30 de julho marca o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas , instituído pela ONU em 2013. Trata-se de um dos piores crimes que existem, porque está relacionado à exploração sexual, ao trabalho escravo, à remoção de órgãos, à adoção ilegal e outras práticas ilícitas. O Relatório Global Sobre Tráfico de Pessoas 2024 revela que o problema aumentou 25% após a pandemia de covid-19. Foram mais de 202 mil pessoas traficadas entre 2020 e 2023, e mulheres e meninas foram as maiores vítimas. Este foi o foco desta reportagem da Agência Brasil . Falando especificamente do problema no território brasileiro, aqui os homens negros são os mais afetados, sendo vítimas de trabalhos análogos à escravidão, como mostra essa reportagem da Radiogência Nacional , de 2024. E a TV Brasil exibiu uma série de reportagens mostrando que o tráfico de pessoas é a terceira maior atividade ilícita do mundo e que alimenta o mercado internacional da exploração sexual. Material que pode ser conferido no Repórter Brasil .

Julho Amarelo

O dia 28 de julho é o Dia Mundial de Combate à Hepatite . A data, instituída pela Organização Mundial de Saúde (OMS), é o ápice da campanha Julho Amarelo , de prevenção das hepatites virais, doenças que podem evoluir para cirrose hepática e câncer de fígado. A OMS alerta que as hepatites matam 3,5 mil pessoas por dia no mundo (cerca de 1,3 milhão por ano), como mostra esta reportagem da Agência Brasil , de 2024. Neste outro texto , a Agência explica que no Brasil o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente vacinas para as hepatites A e B, além de tratamento para as todas as formas da doença. Aliás, os tipos e tratamentos foram abordados no Tema Livre, da Rádio Nacional , em 2015. Já a TV Brasil falou sobre a importância do diagnóstico precoce nesta edição do Repórter Brasil Tarde , exibida em 2022.

Primeira infância

O Agosto Verde - Mês da Primeira Infância , começa no dia 1º. A campanha foi criada no Brasil por lei específica em 2023, como explica a Agência Brasil nesta reportagem. A chamada primeira infância vai dos zero aos seis anos e é considerada um dos momentos mais importantes do desenvolvimento humano. Por este motivo, especialistas alertam que o período deve ser prioridade na destinação de recursos públicos . Nesse sentido, o Brasil criou em 2016 o Marco Legal da Primeira Infância. Mas, passados oito anos, a lei ainda enfrenta grandes desafios para garantir a construção de políticas prioritárias destinadas aos pequenos, como mostra esta reportagem da Radioagência Nacional , de 2024. A boa notícia é que o programa Bolsa Família reduziu a pobreza na primeira infância de 81% para menos de 7%, desde a sua criação. Notícia que ganhou destaque nesta edição de 2024 do Repórter Brasil, da TV Brasil .

Ainda no âmbito da primeira infância temos também o Agosto Dourado , que começa no dia 1º com o Dia Mundial da Amamentação . A campanha incentiva e ressalta os benefícios do leite materno para bebês de até dois anos de idade. A mobilização envolve mais de 120 países, como explicou a Agência Gov em 2023 e a Radioagência Nacional , em 2024. No Brasil, estudos realizados no ano passado mostram que a prevalência do aleitamento materno exclusivo entre crianças menores de seis meses era de 45,8%, índice considerado baixo. A meta do governo brasileiro com as campanhas de incentivo é chegar a 70% até 2030, como detalhou a Agência Brasil . Os benefícios do aleitamento materno foram destacados pela TV Brasil no Notícia DF , em 2018, e pela Rádio Nacional no Tarde Nacional , em 2023.

Cultura

Em 1º de agosto temos o Dia do Poeta de Literatura de Cordel , uma das mais conhecidas expressões da cultura nordestina, disseminada em todo o país. O gênero mistura tradições orais e escritas para trazer contos e poesia cantada e declamada. A arte é ofício e meio de sobrevivência para inúmeros cidadãos brasileiros, e foi declarada Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), como mostra esta reportagem da Agência Brasil e esta edição do Fique Ligado, da TV Brasil , ambas de 2018. O país conta até com a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que existe há mais de 30 anos, como mostra esta reportagem da Radioagência Nacional , veiculada em 2023. O cordel surgiu no século 19, e, no início, era terreno exclusivo dos homens, mas hoje as mulheres ganham cada vez mais espaço como cordelistas. Este foi o tema desta edição do Caminhos da Reportagem , exibido pela TV Brasil em 2020.

E já que estamos falando de tradições nordestinas, outra manifestação cultural de destaque também é homenageada em 1º de agosto, com o Dia Nacional do Maracatu . A efeméride é recente. Foi criada no ano passado, como mostrou a Radioagência Nacional . A expressão artística tem Pernambuco como seu berço. O maracatu nação (ou do baque-virado) é considerado o mais antigo ritmo afro-brasileiro, e está presente principalmente na Região Metropolitana do Recife. Já o maracatu rural (ou do baque-solto) está associado ao ciclo canavieiro da zona da mata pernambucana. Este ano, o Brasil apresentou à Unesco a candidatura para que o maracatu nação se torne Patrimônio Cultural da Humanidade, como noticiou a Agência Gov , a Agência Brasil e o Repórter Brasil, da TV Brasil . A emissora, inclusive, dedicou uma edição do programa Expedições ao ritmo.

Esporte

No dia 2 de agosto de 1920, há 105 anos, o Brasil conquistava suas três primeiras medalhas em uma olímpiada, nos Jogos da Antuérpia, na Bélgica. A delegação brasileira, composta por 21 atletas, todos homens, marcou presença em cinco modalidades: tiro esportivo, natação, polo aquático, remo e saltos ornamentais. E foi no tiro que o país ganhou seu primeiro ouro, além de uma prata e um bronze, como lembra esta reportagem da Agência Brasil e o especial A Caminho dos Jogos , veiculado em 2016 pela Rádio Nacional , por ocasião dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Paixão nacional

Sextou! A gíria que se popularizou como sinônimo de empolgação pela chegada do final de semana se aplica ao Dia Internacional da Cerveja , que é celebrado sempre na primeira sexta-feira de agosto. Neste ano, a data cai no dia 1º do mês. A efeméride foi criada em 2007 na cidade norte-americana de Santa Cruz, na Califórnia, como forma de homenagear um bar local, e se expandiu para outros países. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, e a produção artesanal tem se destacado no cenário nacional, como mostra esta reportagem do Repórter Brasil , da TV Brasil , de 2022, e esta da Agência Brasil , de 2017. E você sabe como a cerveja é feita? O processo foi explicado nesta reportagem da Radioagência Nacional , veiculada em 2020.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 27 de Julho a 2 de Agosto de 2025.