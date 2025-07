Ônibus escolar é depredado e prejuízo recai sobre a comunidade

Um vídeo divulgado pela Prefeitura de Tenente Portela nesta semana acendeu um alerta sobre a preservação do patrimônio público. Ao acompanhar de perto a situação de um ônibus escolar com pouco mais de dois anos de uso, o prefeito Rosemar Sala denunciou atos de vandalismo e fez um apelo à comunidade.

Durante a visita ao veículo, o chefe do Executivo se deparou com bancos rasgados, riscados e outros sinais de depredação. “É com tristeza que a gente vem reportar o descaso com a coisa pública. Pessoas que usam, que precisam do serviço público, mesmo assim praticam vandalismo”, lamentou.

Segundo o prefeito, o ônibus estava em boas condições até o fim de fevereiro e início de março deste ano. Agora, passados poucos meses, já apresenta danos que exigirão reparos com recursos públicos. “Vocês estão rasgando o dinheiro de cada um de vocês. Esses valores que vamos gastar aqui poderiam ser usados para comprar medicamentos, quem sabe agilizar um exame”, alertou.

Rosemar também anunciou que irá determinar às secretarias municipais que identifiquem os responsáveis pelos danos. “Vamos começar a levantar quem são as pessoas que vandalizam, para que possamos imputar a responsabilidade às suas famílias. Não é admissível que todos paguem porque alguns depredam o patrimônio público”, afirmou.

O prefeito foi enfático ao declarar que os autores poderão ser acionados judicialmente. “Quem depredar, e a gente conseguir provar, vai ser chamado à responsabilidade, inclusive com restituição dos valores e encaminhamento à Justiça.”

Ao final do vídeo, o prefeito reforçou o pedido de colaboração da população. “Se você vir alguém vandalizando o patrimônio público, denuncie. Vamos determinar uma investigação para comprovar isso.”

A publicação da prefeitura conclui com um chamado à consciência coletiva: “Nem o vandalismo, nem o descaso com o que é público podem ser tolerados. A sua denúncia é essencial para proteger o patrimônio da comunidade e evitar novos estragos.”