Centros de Hidratação reforçam estrutura turística e de lazer em Derrubadas

Como parte das ações de valorização dos espaços públicos, a secretaria também instalou novas lixeiras em diferentes locais da cidade. A medida reafirma o compromisso da gestão com a limpeza urbana, educação ambiental e qualidade de vida da população.

A secretária Angelita Bomm dos Santos destacou que os novos pontos representam um investimento voltado tanto aos visitantes quanto aos moradores. Ela também alertou para a importância do uso consciente dos equipamentos.

A ação faz parte da iniciativa de Cicloturismo e Caminhada, que já contempla sinalização turística em rotas pelo interior do município, passando por propriedades rurais e pontos de interesse ecológico e cultural. A proposta busca fortalecer o turismo sustentável, ao mesmo tempo em que beneficia diretamente a comunidade local.

Em breve, uma quarta estrutura será instalada nas proximidades do Parque Estadual do Turvo, junto ao futuro Centro de Atendimento ao Turista (CAT), integrando o mesmo projeto.

Os equipamentos foram instalados na Praça Dorival Rigodanzo, na entrada do Bosque Municipal e na comunidade da Linha Concórdia, próxima à unidade básica de saúde. Cada centro conta com sistema automatizado, oferecendo água gelada, água quente para chimarrão e bebedouro adaptado para animais de estimação.

A Prefeitura de Derrubadas, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, instalou três Centros de Hidratação em pontos estratégicos do município. A iniciativa visa oferecer mais conforto à população e estimular práticas como caminhadas, cicloturismo e lazer ao ar livre.

