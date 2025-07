Estudantes devem efetivar matrícula para EJA até 4 de agosto

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), inicia na terça-feira (29/7) o processo de matrícula dos estudantes que realizaram a inscrição na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os alunos devem efetivar a matrícula presencialmente na escola onde solicitaram a vaga. O prazo vai até 4 de agosto.

A confirmação presencial é obrigatória para garantir o ingresso no segundo semestre letivo. Quem não realizou a pré-matrícula online também poderá se inscrever diretamente na secretaria de uma escola que ofereça a modalidade , dentro desse período (até 4/8).

Sobre a EJA

A EJA atende estudantes a partir de 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio, com uma proposta pedagógica flexível, que valoriza a trajetória de vida e os saberes acumulados ao longo do tempo.

A modalidade se adapta à rotina de quem trabalha e estuda, permitindo maior flexibilidade em diferentes turnos.



Educação profissional

Além da oferta regular, a Rede Estadual também disponibiliza aEducação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional e Tecnológica – EPT (Ejatec), uma modalidade que integra a EJA à Educação Profissional e Tecnológica. Direcionada ao terceiro segmento (Ensino Médio), a Ejatec permite que o estudante conclua seus estudos em até 18 meses, com acesso simultâneo a cursos de qualificação profissional.

Atualmente, são ofertadas qualificações em áreas como assistente administrativo, assistente de projetos sociais, assistente de logística, assistente de serviços jurídicos e recepcionista em serviços de saúde. Essas qualificações permitem o aproveitamento de carga horária para o ingresso em cursos técnicos subsequentes, ampliando as oportunidades de inserção no mundo do trabalho.



Matrículas

A efetivação da matrícula é um passo essencial para garantir a vaga no segundo semestre, que inicia no dia 4 de agosto.



Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.