Grupo Reviver recebe prêmio de caracterização em Padre Gonzales

“Foi um momento de muita alegria. Nosso grupo se preparou com carinho para representar bem nosso município, e esse reconhecimento nos deixa ainda mais motivados”, destacou a coordenadora Tânia Lucatelli.

A participação reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vista Gaúcha com a valorização dos idosos e o incentivo à inclusão em eventos culturais e sociais, promovendo bem-estar e fortalecimento dos vínculos comunitários.

O Grupo da Terceira Idade Reviver, do município de Vista Gaúcha, foi destaque durante o Encontro de Grupos da Terceira Idade, realizado na comunidade de Padre Gonzales, interior de Três Passos, como parte da programação da tradicional Festa da Colônia Motorista.

