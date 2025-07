3ª Copa CER Miraguai de Categorias de Base integra programação dos 70 anos de Tenente Portela

Nos dias 2 e 3 de agosto, o Estádio do CER Miraguai será palco da 3ª Copa CER Miraguai de Categorias de Base, evento que integra a programação oficial em comemoração aos 70 anos de Tenente Portela.

Idealizada pelo professor Tiago Rodrigues (in memoriam), a competição busca promover o esporte entre crianças e adolescentes, fortalecendo a formação esportiva e o espírito de integração entre equipes da região.

A programação está dividida por categorias: no sábado (2), entram em campo os times das categorias Sub-11 e Sub-13, enquanto no domingo (3), os jogos serão disputados nas categorias Sub-15 e Sub-17.

Participam da Copa equipes representando diversos municípios:

CER Miraguai (Tenente Portela)

(Tenente Portela) Projeto São Paulo (Redentora)

(Redentora) Botafogo (Taquaruçu do Sul)

(Taquaruçu do Sul) Joga 10 (Humaitá)

(Humaitá) Furacão (Itapiranga)

(Itapiranga) Escola Rubro Negra (Crissiumal)

(Crissiumal) Escola de São Valério do Sul

A abertura oficial do torneio acontece no sábado, às 8h, com a presença das delegações, autoridades locais e familiares dos atletas.

A Copa representa não apenas uma oportunidade de desenvolvimento esportivo, mas também um momento de confraternização, lazer e valorização da juventude portelense e regional.