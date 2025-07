26ª Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes homenageia figuras históricas do tradicionalismo

A Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes chega à sua 26ª edição nos dias 1, 2 e 3 de agosto de 2025, em Tenente Portela, como parte das comemorações dos 70 anos do município. O evento é um dos mais tradicionais da região e celebra a identidade, a cultura e os valores do povo gaúcho.

Neste ano, a cavalgada presta uma homenagem especial a duas figuras marcantes do tradicionalismo local: Hero Rodrigues dos Santos, que será o patrono da edição, e Vitor Schunemann Trapp (in memoriam), tradicionalista homenageado por sua trajetória de dedicação à cultura gaúcha.

A expectativa é de que cerca de 150 cavaleiros participem do trajeto, percorrendo caminhos que unem campo e cidade em um movimento de integração e valorização das raízes. A cavalgada é organizada por entidades tradicionalistas, com apoio da Administração Municipal e de diversas lideranças do setor cultural.

A cada ano, a Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes reafirma seu papel como símbolo de pertencimento e resistência das tradições gaúchas, reunindo cavaleiros, famílias e admiradores da vida campeira em um momento de confraternização e respeito à história.