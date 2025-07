Programa Monitora Milho SC chega ao aplicativo Epagri MOB

Foto: Divulgação / Epagri

Agora os produtores contam com mais uma ferramenta para acompanhar a incidência e a infectividade da cigarrinha-do-milho nas lavouras catarinenses. O Programa Monitora Milho SC está disponível também no Epagri Mob , aplicativo que apresenta uma série de funcionalidades, como informações climáticas, controle de doenças em videiras e macieiras, além das tecnologias lançadas pela Epagri.

Foto: Reprodução/Secom SC

O aplicativo Epagri Mob está disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Para encontrar as informações do Monitora Milho SC, o usuário deve clicar no ícone “Informações Ambientais”, disponível na página principal do Epagri Mob e, em seguida, no link Monitora Milho SC.

O Programa Monitora Milho SC, realizado pela Epagri, em parceria com a Cidasc e a Udesc, é atualizado semanalmente durante a safra. Por isso, os boletins retornam em agosto, quando o grão começa a ser semeado no Oeste catarinense.

Foto: Reprodução/Secom SC

Nos boletins são publicadas recomendações de manejo e informações sobre a incidência e a infectividade das cigarrinhas-do-milho encontradas em Santa Catarina. O ataque de cigarrinhas infectadas com os patógenos dos enfezamentos pode comprometer substancialmente a produção de lavouras de milho . Desta forma, o controle químico e biológico do inseto é fundamental para a produtividade das lavouras, uma vez que a cigarrinha é uma das principais pragas da cultura.

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri: (48) 3665-5407/99161-6596