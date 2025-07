Epagri apoia produção de mirtilo em meio a reflorestamento na Serra Catarinense

Pomar no município de Palmeira está entranhado em uma grande área de reflorestamento (Foto: João Carneiro / Divulgação)

Em meio às árvores que abastecem a poderosa indústria florestal e que, de tantas e tão altas, chegam a se perder de vista, outra fonte de riqueza começa a atrair a atenção de investidores na Serra Catarinense. A produção de mirtilo ainda é recente e pequena na região mais fria do Brasil, mas se mostra cada vez mais como uma boa alternativa de renda e geração de empregos.

A viabilidade é atestada por Celso Claudino, um dos maiores produtores da fruta no Estado. O pomar está entranhado em uma grande área de reflorestamento, de propriedade do empresário, no interior de Palmeira, município de 2,7 mil habitantes e distante cerca de 40 quilômetros de Lages.

A produção é comercializada em todo o Brasil, e a clientela é composta por exigentes consumidores que, no mercado, se dispõem a pagar até R$60 em um único quilo. No atacado, sem embalagem, Celso vende o quilo a cerca de R$30. Em Palmeira, ele cultiva cerca de três mil pés. Cada um rende, em média, de cinco a dez quilos da fruta.

“Se der dez quilos, são R$300 em uma só árvore. O mirtilo é um produto bastante viável e com muita rentabilidade para o pequeno e grande produtor. Não bastasse isso, o pomar tem várias fases de beleza, como a florada, em setembro. Além de ser gratificante, pode também ser explorado para o turismo ”, diz Celso.

Foto: Reprodução/Secom SC Originário de regiões frias da Europa e dos Estados Unidos, o mirtilo é rico em antioxidantes, fibras e vitaminas. De formato arredondado e cor azul, é conhecido também como blueberry. Foi daí que Celso e o genro João Carneiro, parceiro na administração do pomar, criaram o nome da marca: Palm Berries, numa referência ao município de Palmeira. “Consumo todos os dias e minha qualidade de vida melhorou muito. É uma fruta que realmente faz muito bem para a saúde e, para quem acredita e investe, faz bem também para o bolso”, diz Celso. Epagri auxilia na implantação de pomares, orientações técnicas e acesso a políticas públicas Embora sejam grandes produtores e façam investimentos privados, Celso e João não abrem mão do apoio da Epagri. No caso da Palm Berries, eles recebem orientações técnicas em relação a eventuais doenças no pomar, a correta poda das plantas e a confecção de mudas, estas já produzidas em um viveiro da propriedade. Mas no caso de novos investidores, a Epagri pode oferecer ainda mais. Foto: Reprodução/Secom SC “Temos especialistas em fruticultura e programas que podem apoiar na implantação de pomares. Todos os escritórios municipais da Epagri estão aptos a prestar este tipo de apoio. Em breve, realizaremos um dia de campo aqui nesta propriedade para divulgar a atividade e mostrar que não só o mirtilo, mas também outras frutas que entram no mesmo contexto, podem ser boas alternativas de renda para muitas famílias, especialmente em pequenas propriedades”, conclui Clayrton Accacio Cruz da Silveira, extensionista rural da Epagri no município de Palmeira. Por: Pablo Gomes, jornalista bolsista Epagri/Fapesc Informações para a imprensa

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri: (48) 3665-5407 / 99161-6596

