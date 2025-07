Encontro catarinense reúne gestores municipais para fortalecer o turismo regional em SC

Foto: Divulgação / Setur

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina realiza, nesta semana, a segunda edição do Encagestur (Encontro Catarinense de Gestores Municipais de Turismo). O evento acontece em Florianópolis durante a programação do Encatho & Exprotel 2025. A iniciativa reúne representantes de várias regiões do Estado e cria um espaço estratégico para a articulação de políticas públicas, a troca de experiências e o fortalecimento da governança turística.

Com foco na regionalização e na qualificação da gestão pública do turismo, o encontro mobiliza gestores municipais, conselhos regionais, entidades do trade turístico e técnicos da Secretaria do Estado. Os temas abordados incluem o uso do Mapa do Turismo, a estruturação de roteiros integrados, o acesso a recursos e os programas de capacitação voltados ao setor. Como resultado, o evento promove alinhamento técnico e fortalece o planejamento regional.

Conexão e fortalecimento do setor turístico

Segundo a Secretária de Turismo do Estado de Santa Catarina, Catiane Seif, “além de promover a escuta ativa das demandas locais, o Encagestur tem sido um espaço para reforçar o papel do Estado como articulador de estratégias coletivas. Essa tem sido uma das diretrizes do nosso governo, e temos certeza de que o turismo de Santa Catarina sairá mais fortalecido.”

Durante os encontros, os participantes compartilham boas práticas, debatem desafios comuns e colaboram na construção de soluções que valorizem as potencialidades regionais. Dessa forma, o evento estimula a integração entre os diferentes agentes envolvidos no turismo catarinense.

Além disso, a participação da Setur SC permite atualizar os municípios sobre diretrizes de programas estaduais, oportunidades de fomento e projetos em andamento. Essa integração direta contribui para um planejamento mais eficiente e fortalece institucionalmente os destinos turísticos catarinenses.

Integração com o setor e presença no Encatho

O Encagestur ocorre paralelamente ao Encatho & Exprotel, um dos principais eventos de turismo e hotelaria do Brasil. Por isso, essa integração amplia as oportunidades de relacionamento entre o setor público e a iniciativa privada, fortalecendo o ecossistema turístico e criando espaço para parcerias e novos projetos.

Santa Catarina unida pelo turismo

Com ações como o Encagestur, a Secretaria de Estado do Turismo reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do setor. Nesse sentido, a pasta investe na capacitação dos gestores e promove a competitividade dos destinos catarinenses no cenário nacional e internacional.

