Pacheco debaterá com governo impactos do tarifaço de Trump na economia de MG

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) anunciou, nesta terça-feira (29), que vai assumir a interlocução com o governo do presidente Lula a respeito dos impactos do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre setores da economia de Minas Gerais.

A iniciativa se deu após reunião, em Brasília, com o prefeito de Sete Lagoas (MG), Douglas Melo, e com o presidente do Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de Minas Gerais (Sindifer), Fausto Varela Cançado, em relação à indústria de ferro-gusa, um dos setores mais relevantes da economia mineira.

— Eu vou cuidar, nos próximos dias, das reuniões necessárias com o presidente Lula, com o vice-presidente [e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços], Geraldo Alckmin, para dar esse encaminhamento em nome de Minas Gerais e da economia de Minas. Assim como farei em relação a outros setores igualmente importantes para o estado — afirmou.

Novos mercados

Conforme Pacheco, que exerceu o cargo de presidente do Senado de 2021 a 2025, Douglas Melo e Fausto Cançado, ao lado de uma comitiva de empresários do setor, externaram preocupação com o cenário atual que envolve essa cadeia da economia mineira.

— Temos que encontrar amparo no governo federal para medidas que sejam mitigadoras, inclusive com perspectivas de novos mercados, para garantir essa produção importante da economia de Minas Gerais — destacou o senador.