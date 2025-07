Semestre letivo na Rede Estadual começa com ato em escola de Lajeado recuperada depois de ser atingida por enchentes

O governo Eduardo Leite fará um ato com duplo significado no dia 4 de agosto, em Lajeado. Ao mesmo tempo em que abrirá o semestre letivo da Rede Estadual, promoverá um evento para celebrar o retorno das aulas ao Colégio Estadual Presidente Castelo Branco. Estarão presentes o governador Eduardo Leite e as secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas, Izabel Matte.

O Castelinho – como a escola é conhecida – foi gravemente atingido pelas enchentes em setembro de 2023 e maio de 2024. Os danos levaram à transferência temporária das atividades para salas locadas na Universidade do Vale do Taquari (Univates). Com a decisão de manter a tradicional escola no mesmo local, o governo iniciou a reforma geral do prédio, com a obra dividida em três fases, em um investimento de R$ 2,6 milhões. A conclusão da primeira fase está permitindo a retomada das atividades na escsola.

O colégio tem mais de 800 alunos e é o maior da Rede Estadual em Lajeado e um dos maiores do Vale do Taquari. As intervenções em curso são focadas na resiliência frente a eventos meteorológicos adversos.

Aviso de pauta

O quê:abertura do semestre letivo da Rede Estadual e retorno dos alunos ao Colégio Estadual Castelo Branco.

Quando:segunda-feira (4/8), às 9h

Onde:Rua Bento Gonçalves, 291 - Centro, Lajeado