Vista Gaúcha é referência em equilíbrio fiscal na Região Celeiro

Vista Gaúcha foi o município com o menor percentual de gastos com folha de pagamento entre as 21 cidades da Região Celeiro em 2024, conforme levantamento do site Observador Regional. O índice foi calculado com base na relação entre as despesas com pessoal e a Receita Corrente Líquida (RCL), destacando a cidade pelo equilíbrio fiscal e pela capacidade de investimento.

De acordo com o prefeito Claudemir José Locatelli, o resultado reflete uma gestão comprometida com a valorização dos servidores e com a eficiência na administração pública. “A questão de termos sido o município que menos gastou proporcionalmente com a folha – e um dos menores do Estado, se não o menor – mostra o equilíbrio e a consciência de que, ao gastar com responsabilidade, conseguimos investir muito mais na sociedade como um todo”, afirmou.

O prefeito também destacou que o controle de gastos não significa falta de reconhecimento aos servidores públicos. “Na gestão Locatelli e André, garantimos um aumento real de 14,42% aos funcionários, em acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos. Isso demonstra valorização e sintonia com quem faz o serviço público acontecer”, destacou.

Para Locatelli, a responsabilidade fiscal é um dos pilares da administração municipal. “Mesmo sendo um dos menores municípios do Estado e do país, sabemos da importância de cada centavo. Com equilíbrio, conseguimos proporcionar qualidade de vida, boas condições de trabalho e investimentos corretos que beneficiam toda a comunidade”, concluiu.

Com informação da Radio A Verdade