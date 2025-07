Prefeitura de Tenente Portela convida cidadãos a contribuírem com o PPA

A Prefeitura de Tenente Portela abriu uma consulta pública virtual para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. A população pode participar acessando o formulário disponível no site oficial do município, contribuindo com sugestões e apontando prioridades para os próximos quatro anos de gestão.

O PPA é o principal instrumento de planejamento das ações governamentais, definindo metas e programas a serem executados ao longo do período administrativo. Ele é elaborado no primeiro ano de mandato e passa a vigorar a partir do segundo ano, estendendo-se até o primeiro ano da gestão seguinte.

Para participar, é necessário informar o bairro de residência e selecionar as áreas consideradas prioritárias. O formulário requer uma conta de e-mail do Gmail e permite apenas uma resposta por endereço eletrônico. A participação é anônima, sem exigência de identificação pessoal.

As sugestões serão analisadas por uma comissão formada por representantes das Secretarias Municipais. Após essa etapa, o documento final será discutido em audiência pública, prevista para ocorrer no mês de agosto.

A iniciativa busca ampliar a transparência e incentivar a participação social no planejamento municipal. O formulário está disponível no site: www.tenenteportela.rs.gov.br

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela