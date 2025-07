Administração municipal segue com obras de recuperação de estradas no interior

A Administração Municipal destaca o empenho da equipe da Secretaria de Obras na realização dos serviços, que seguem um cronograma de atuação em diferentes regiões do município.

A Prefeitura de Barra do Guarita segue executando melhorias nas estradas do município. Os trabalhos, coordenados pela Secretaria de Obras, têm como objetivo garantir melhores condições de acesso às comunidades e às propriedades rurais.

