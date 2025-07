Com a presença do governador, IMA celebra 50 anos de atuação em SC e homenageia servidores

Foto: Leo Munhoz /SECOM

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) comemorou, nesta quarta-feira, 30, meio século de atuação dedicada à promoção da sustentabilidade e à preservação da biodiversidade no Estado. A cerimônia comemorativa foi realizada na Sala de Cinema Gilberto Gerlach, no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis, e contou com a presença do governador Jorginho Mello, da vice-governadora Marilisa Boehm, além de outras autoridades, servidores, colaboradores e representantes de instituições parceiras que, ao longo dos anos, ajudaram a consolidar uma política ambiental comprometida com um futuro sustentável para Santa Catarina.

O governador Jorginho Mello recebeu uma homenagem pelo apoio institucional determinante para o fortalecimento das ações desenvolvidas pela atual gestão do IMA. “Queremos um Instituto com os instrumentos necessários, preparado e com servidores valorizados para que possa continuar contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado”, comentou o governador. Ele aproveitou a oportunidade para falar sobre novos projetos para fortalecimento da política ambiental, como a implantação de uma sede própria para o órgão e o encaminhamento de projeto de lei que dá suporte jurídico para servidores que se manifestem tecnicamente em temas posteriormente judicializados.

Foto: Reprodução/Secom SC

O evento marcou os 50 anos de história do órgão, considerado uma referência na gestão ambiental estadual, desde sua criação como Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente (FATMA), em 1975, até sua transformação em autarquia, em 2017. Com sede em Florianópolis, 16 coordenadorias regionais e gestão de 10 Unidades de Conservação de Proteção Integral, o IMA destaca-se pela aplicação de tecnologias inovadoras em licenciamento ambiental, fiscalização, monitoramento e conservação de áreas protegidas.

:: Confira o material especial referente aos 50 anos do órgão ambiental catarinense

A presidente do IMA, Sheila Meirelles, ressaltou os avanços alcançados nos últimos anos. “Demos passos importantes na direção de um novo rumo, mais transparente e eficiente. Isso se deve a todos que trabalham ou trabalharam no IMA. Sem tudo que foi feito nos últimos 49 anos, não estaríamos aqui hoje, comemorando 50. Por isso quero agradecer sinceramente a todos os servidores, ex-presidentes e demais parceiros que ajudaram a construir essa história”, afirmou Sheila.



Entre os pontos altos da celebração, destaque para o lançamento do novo vídeo institucional do IMA, além da entrega de sete veículos que passam a integrar a frota destinada aos serviços e demandas de Unidades de Conservação Estaduais e outros setores do IMA. Com investimento de R$ 1,7 milhão em recursos estaduais, o objetivo é proporcionar mais conforto, segurança e melhores condições de trabalho às equipes que realizam vistorias e fiscalizações ambientais.

Homenagens aos servidores

Foto: Reprodução/Secom SC

A cerimônia também foi marcada por homenagens a servidores com trajetória significativa na instituição. Funcionários com décadas de dedicação receberam placas comemorativas entregues por diretores do Instituto. Os homenageados são servidores efetivos e colaboradores: Ivone Cunha; Ivan Roberto Martins, Rute Goes do Nascimento; Walmor Batista Jeronimo Junior; Sílvio Santos; Ester Warken Bahia Lopes; Carlos Eduardo Rocha; Marlon Daniel da Silva; Ana Verônica Cimardi; Shigueko Terezinha Ishiy e Maria Madalena Silveira da Silva.



Para a servidora Ivone Cunha, técnica em atividades administrativas que, há 47 anos, trabalha no gabinete da presidência, fazer parte da história da FATMA, hoje IMA, é um verdadeiro orgulho.

“No começo, tudo era apenas estudos e pesquisas, o órgão existia quase que só como uma nomenclatura. Com o tempo, fomos construindo juntos o que o IMA é hoje. Tenho muitas lembranças marcantes, mas uma delas ocupa um lugar especial: o lançamento e regulamentação da Lei Ambiental estadual, na década de 1980. Aquele momento foi um divisor de águas. A partir dali, tudo passou a ser tratado com mais seriedade e compromisso. Ao longo dessas cinco décadas, o IMA teve um papel essencial na preservação da natureza. O licenciamento ambiental, por exemplo, foi essencial para conter o avanço desordenado sobre os recursos naturais”, destaca Ivone.

Foto: Reprodução/Secom SC

Ex-presidentes, que deixaram uma marca significativa na história da instituição e estiveram presentes no evento, receberam homenagens especiais. O secretário de Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein, e a vice-governadora, Marilisa Boehm, também foram agraciados com placas comemorativas em reconhecimento à contribuição com as atividades do Instituto.



O prefeito de Florianópolis e presidente da Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina (Fecam), Topázio Neto, foi outra autoridade a ressaltar a importância do trabalho sério desenvolvido. “O IMA sempre esteve ao lado dos municípios, com responsabilidade técnica, dedicação e esforço de seus servidores”, disse.



A cerimônia representou um marco simbólico na celebração dos 50 anos do IMA, reafirmando o compromisso do Instituto com a proteção ambiental, a inovação na gestão pública e o desenvolvimento sustentável em Santa Catarina.