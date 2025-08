RPPS de Vista Gaúcha registra desempenho acima do esperado no primeiro semestre

O Fundo de Previdência e Pensão dos Servidores do Município de Vista Gaúcha encerrou o primeiro semestre de 2025 com resultados positivos, superando as metas estabelecidas. O desempenho foi atribuído a decisões estratégicas de investimento e a uma gestão eficiente dos recursos.

No período, as aplicações financeiras do fundo renderam R$ 1.678.084,60, acima da meta semestral definida pela Política de Investimentos. O melhor mês foi maio, com ganhos de R$ 317.269,08.

A gestão dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) seguiu as diretrizes da Resolução CMN nº 4.963/2021 e foi realizada por instituições financeiras credenciadas pelo Ministério da Previdência Social. Durante o semestre, ajustes pontuais foram feitos na carteira, com realocação de ativos para adequação ao cenário econômico.

Em 30 de junho, o patrimônio do fundo somava R$ 28.082.327,87, distribuídos em fundos de investimento e recursos em conta corrente. A meta anual para 2025 — IPCA + 5,17% ao ano — também foi superada no semestre, com rentabilidade acumulada de 6,36%, o que representa 113,15% da meta semestral de 5,62%.

Segundo análises da Consultoria Referência, de Porto Alegre, e acompanhamento do Comitê de Investimentos e Conselhos, o RPPS cumpriu integralmente os requisitos legais e manteve seus ativos enquadrados nas normas vigentes.

A Unidade Gestora do RPPS é responsável pela concessão, pagamento e manutenção dos benefícios de aposentadoria e pensão, além da arrecadação e gestão dos recursos. Atualmente, o sistema atende 107 servidores ativos e 18 inativos (16 aposentados e 2 pensionistas).

Os integrantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos e o gestor dos recursos possuem certificação conforme a Portaria nº 1.467/2022, garantindo a qualificação exigida.

A presidente do fundo, Elenir Fátima Queiroz Cappelari, destacou o compromisso com a transparência e informou que todas as informações estão disponíveis nos canais oficiais. Segundo ela, os investimentos seguem critérios técnicos, com base em análises especializadas e projeções de mercado, priorizando a sustentabilidade e a segurança dos recursos previdenciários dos servidores municipais.

Com informações da Radio A Verdade