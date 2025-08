“Com planejamento e união, superamos desafios e seguimos trabalhando por um município mais forte e preparado para o futuro.”

Dando continuidade à série de entrevistas com os prefeitos da microrregião, nesta edição conversamos com o prefeito de Derrubadas, Miro Mulbeier (MDB), eleito com 1.910 votos no pleito de 2024. A entrevista foi realizada no dia 30 de julho, em seu gabinete, e abordou os principais desafios enfrentados pela gestão nos últimos meses, com foco na superação dos danos causados por enchentes e estiagens, obras de infraestrutura e investimentos na área rural.

No balanço do período, o prefeito destaca a busca constante por soluções práticas e o comprometimento da equipe de governo com a recuperação e o desenvolvimento do município:

“Conseguimos resolver os problemas de abastecimento de água e estamos investindo na recuperação das estradas. Nossa prioridade é garantir qualidade de vida, especialmente nas comunidades do interior.”

Infraestrutura e Abastecimento de Água

Folha Popular – Como está a situação da infraestrutura urbana e rural do município?

Miro Mulbeier – Tivemos muitos desafios desde as enchentes de 2024, que causaram grandes danos nas estradas. Fizemos uma recuperação inicial, mas depois veio a estiagem, que novamente agravou a situação, inclusive afetando o abastecimento de água. Perfuramos três poços artesianos e realizamos a extensão das redes de água, com adução e distribuição, o que resolveu o problema da falta de água.

FP – Houve apoio estadual para essa recuperação?

Miro – Sim. Conseguimos um convênio de R$ 300 mil por meio da Secretaria da Agricultura, destinado à reestruturação das estradas rurais mais afetadas. O processo está em fase de licitação, e o valor será aplicado em trechos mais críticos do interior.

FP – E quanto às vias urbanas?

Miro – Realizamos o recapeamento da Avenida Pelotas, com investimento de R$ 260 mil. Hoje, a situação das vias urbanas está controlada e não há previsão de novos recapeamentos no momento.

Desenvolvimento Rural

FP – Existem planos para expandir o acesso à água potável nas comunidades?

Miro – Atualmente, todas as comunidades do município contam com água de poço artesiano em 100% das residências. O abastecimento está garantido.

FP – Como a Prefeitura tem apoiado os produtores rurais diante das dificuldades climáticas?

Miro – Aumentamos o subsídio no setor agrícola e investimos na compra de novos equipamentos. Com isso, conseguimos manter uma patrulha agrícola atuando com custos reduzidos para os produtores, o que tem sido essencial.

FP – Há projetos voltados à agroindústria e à geração de renda?

Miro – Sim. Estamos construindo um pavilhão de 800 metros quadrados para ser dividido entre microempresários da agroindústria. O objetivo é fortalecer as cadeias produtivas e gerar novas oportunidades.

Saúde e Assistência Social

FP – A estrutura da saúde foi bastante exigida durante os eventos climáticos. Quais as medidas adotadas?

Miro – A gestão agiu com rapidez. A unidade de saúde da família está realizando consultas, exames e fornecendo medicamentos. Enfrentamos muitos desafios, mas estamos sempre atentos para garantir o atendimento à população.

FP – E na assistência social?

Miro – Continuamos com o programa de melhoria habitacional, que tem sido bem recebido pela população. Seguimos atentos às famílias mais vulneráveis.

Transparência e Relação com o Legislativo

FP – Como tem sido o diálogo com a Câmara de Vereadores, especialmente em situações emergenciais?

Miro – A relação é muito positiva. Antes de enviar projetos à Câmara, sempre dialogamos com os vereadores em reuniões prévias. O apoio tem sido unânime, inclusive da oposição, como ocorreu com o decreto de emergência.

FP – E quanto à transparência das ações da Prefeitura?

Miro – As redes sociais e a imprensa local são nossas principais ferramentas de comunicação com a comunidade.

Mensagem Final

FP – Para finalizar, qual a mensagem o senhor deixa à população de Derrubadas?

Miro – Superamos momentos difíceis, como a estiagem e os danos nas estradas, mas continuamos firmes no trabalho. Ainda temos obras para concluir, como a aplicação dos R$ 300 mil nas estradas, e recebemos três ônibus escolares novos, que vão garantir segurança e qualidade no transporte dos nossos alunos. Nosso foco é manter os serviços, apoiar a agricultura e cuidar das famílias. Agradeço a confiança da população e reforço que seguimos comprometidos com o desenvolvimento de Derrubadas até o final do mandato.