Comissão aprova penas mais duras para militares que agredirem subordinados

Foi aprovado o substitutivo do relator, deputado Sargento Portugal (Pode-RJ), ao Projeto de Lei 4726/24, do deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB). O relator elaborou uma nova versão para ajustar a redação às normas de técnica legislativa, sem alterar o seu conteúdo.

Essas mesmas formas qualificadas já são previstas no código militar para o crime de violência contra superior hierárquico.

