Prefeito valoriza trabalho da Secretaria de Obras e parceria da comunidade

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, concedeu entrevista nesta sexta-feira, 26, prestando contas à população sobre os avanços na infraestrutura rural do município. Na ocasião, ele destacou os trabalhos de manutenção e recuperação das estradas vicinais, especialmente nas localidades do interior.

Locatelli, que também responde pela Secretaria Municipal de Obras, afirmou que os serviços têm sido intensificados com o aproveitamento do período de tempo firme. Segundo ele, o objetivo é garantir melhores condições de mobilidade, segurança e qualidade de vida aos moradores da zona rural. “Esse é um trabalho que reflete o esforço coletivo da administração municipal, dos servidores e da própria comunidade”, pontuou.

Durante a entrevista, o prefeito elogiou o empenho dos trabalhadores da Secretaria de Obras. “Temos uma equipe dedicada, que inicia as atividades logo cedo e segue até o fim da tarde. É um esforço que merece reconhecimento, pois garante a continuidade das melhorias com responsabilidade e eficiência.”

Entre os trechos que estão recebendo atenção, está a estrada que liga o asfalto do Distrito de Bom Plano até o entroncamento das localidades de Lajeado Lereno, Saltinho do Guarita e Linha Progresso. No local, está sendo executado um trabalho técnico envolvendo patrolamento, cascalhamento, compactação, troca de bueiros, limpeza e definição de gabarito da via.

Locatelli também agradeceu aos produtores rurais que doaram cascalho para a obra. “Essa contribuição voluntária demonstra o compromisso da comunidade com o bem público. Quando todos colaboram, os resultados aparecem com mais rapidez e qualidade.”

Mesmo com a previsão de instabilidade climática para os próximos dias, o prefeito garantiu que os trabalhos terão continuidade assim que o tempo permitir. “Nosso compromisso é com um serviço de qualidade, com foco em uma infraestrutura durável e segura para quem vive e produz no campo.”

Ao final, Locatelli reforçou a importância do planejamento hídrico na conservação das estradas. “Um bom sistema de drenagem evita o desgaste precoce das vias e gera economia aos cofres públicos. É assim que buscamos trabalhar: com responsabilidade no presente e visão de futuro para Vista Gaúcha.”

