Prefeitura investe em coleta urbana e combate descarte irregular

A Prefeitura de Derrubadas instalou 16 containers e 12 conjuntos de lixeiras em pontos estratégicos da cidade, com o objetivo de reforçar a coleta de resíduos e combater o descarte irregular de lixo. As estruturas foram distribuídas em áreas de grande circulação, ampliando o alcance dos serviços de limpeza urbana.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, a iniciativa representou um investimento de mais de R$ 29 mil. A medida visa oferecer uma alternativa mais eficiente para o descarte de resíduos domésticos, reduzindo o acúmulo de lixo nas calçadas e os transtornos causados por animais que rompem sacolas e espalham o conteúdo nas vias públicas.

Os containers são identificados para a separação de resíduos secos e orgânicos, que devem ser devidamente embalados antes do descarte, facilitando o recolhimento e contribuindo para o manejo adequado. Um dos novos equipamentos, localizado nas proximidades do pórtico de entrada do município, é exclusivo para o descarte de vidros, como garrafas, frascos e potes.

A Prefeitura orienta que os resíduos sejam acondicionados corretamente para garantir a segurança e a eficiência do processo de coleta. As estruturas estão à disposição de toda a comunidade.

A secretária municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Angelita Bomm dos Santos, destacou a importância da colaboração da população. “A participação dos moradores é fundamental para mantermos a cidade limpa, organizada e ambientalmente sustentável”, afirmou.

A ação reforça o compromisso da administração municipal com a preservação ambiental e a qualidade de vida da população, por meio de medidas práticas voltadas ao bem-estar coletivo.