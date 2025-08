Município investe em limpeza e ampliação de açudes com apoio do FUNDEC

A Administração Municipal de Barra do Guarita segue desenvolvendo ações voltadas ao fortalecimento das atividades no campo, com foco no acesso à água para os animais, especialmente durante períodos de estiagem.

Com recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil (FUNDEC/RS), estão sendo realizados serviços de horas-máquina para a limpeza, reforma e ampliação de açudes e bebedouros em propriedades rurais do município. As intervenções ocorrem em diferentes comunidades do interior.

Parte dos produtores inscritos no programa já foi contemplada com os atendimentos. Os demais serão atendidos conforme o cronograma estabelecido pela Prefeitura.

A iniciativa busca dar suporte direto ao agricultor, reforçando a infraestrutura hídrica nas propriedades e contribuindo para a manutenção das atividades agropecuárias diante da escassez de chuvas.