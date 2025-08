7º BPM comemora 59 anos com rústica em Três Passos

No dia 28 de agosto de 2025, o 7º Batalhão de Polícia Militar completa 59 anos de serviços prestados à comunidade. Como parte da programação comemorativa, será realizada a Rústica de Aniversário, no dia 24 de agosto, com largada às 8h30, em frente à sede do Batalhão, em Três Passos.

A corrida tem como objetivo celebrar o aniversário da instituição, promover a integração com a comunidade e incentivar a prática esportiva.

As inscrições e mais informações estão disponíveis pelo link:

? https://qrfacil.me/QZaoDVnm