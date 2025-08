Três municípios recebem cavalgada em homenagem ao Tenente Portela Fagundes

Teve início na manhã de sexta-feira, 1º de agosto, a 26ª edição da Cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes. O tradicional evento, promovido pela Prefeitura de Tenente Portela em parceria com os CTGs Sentinela da Fronteira e Guardiões da Fronteira, contou com o apoio de diversas entidades da região e percorreu os territórios de Tenente Portela, Vista Gaúcha e Pinheirinho do Vale.

A saída ocorreu às 7h da Praça do Imigrante, reunindo cavalarianos que, ao longo do percurso, reforçaram os laços com a cultura gaúcha e o espírito tradicionalista. Na noite de sexta-feira, 1º, foi realizada uma solenidade no CTG Repontando o Gado, em Pinheirinho do Vale, com homenagens ao patrono Hero Rodrigues dos Santos e ao homenageado Vitor Schunemann Trapp (in memoriam).

O ponto alto da programação ocorreu na manhã de sábado, 2 de agosto, com a Solenidade de Acendimento da Chama Crioula no túmulo do Tenente Mário Portela Fagundes, às margens do Rio Pardo, em Pinheirinho do Vale. O ato simbólico resgatou a memória do personagem que dá nome ao evento, reforçando os valores de identidade e pertencimento.

Inicialmente prevista para encerrar na Praça do Índio, em Tenente Portela, a cavalgada teve seu desfecho alterado devido às condições climáticas adversas. O encerramento foi realizado na comunidade Nossa Senhora da Saúde, durante o almoço de domingo, 3 de agosto, reunindo participantes e apoiadores em um momento de confraternização.

A cavalgada contou com o apoio da 20ª Região Tradicionalista, das prefeituras de Pinheirinho do Vale e Vista Gaúcha, dos CTGs Repontando o Gado e Querência Gaúcha, além das comunidades de Linha São Miguel (Vista Gaúcha) e Nossa Senhora da Saúde (Tenente Portela). A mobilização conjunta reafirmou o compromisso regional com a valorização do patrimônio cultural do Rio Grande do Sul.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela