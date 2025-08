Problema estrutural persiste e população cobra obras de drenagem na Avenida Ijuí

A Avenida Ijuí, principal via de circulação em Miraguaí, tem sido novamente motivo de preocupação para moradores e comerciantes, especialmente em dias de chuva intensa. O acúmulo de água na via transforma o trecho em um ponto crítico de alagamento, dificultando o tráfego de veículos e o acesso aos estabelecimentos comerciais da região.

Com as calçadas encobertas pela água, motoristas precisam redobrar a atenção para evitar acidentes, enquanto pedestres enfrentam dificuldades para se deslocar com segurança. O problema é antigo e, apesar das promessas feitas por diferentes gestões ao longo dos anos, ainda não foi solucionado de forma definitiva.

A falta de um sistema de drenagem pluvial eficiente tem sido apontada como a principal causa dos alagamentos recorrentes. Moradores e comerciantes relatam prejuízos e cobram da atual administração municipal ações concretas para enfrentar o problema.

A expectativa da comunidade é de que o planejamento urbano inclua um projeto de infraestrutura que contemple a resolução dos pontos de alagamento, trazendo melhorias duradouras para a mobilidade, a economia local e a qualidade de vida.

Com informações da Rádio Líder