Governo do Estado divulga a lista de jurados do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025

Criado em 2021, o Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental chega à sua terceira edição. O objetivo da premiação é incentivar a produção jornalística e prestigiar trabalhos que retratem as ações que tenham conexão com meio ambiente, mudanças climáticas, uso consciente dos recursos naturais e energias limpas, entre outros.

O prêmio de 2025 tem como tema "Construindo juntos um futuro mais forte para o RS", conectando com a pauta de reconstrução adaptada e resiliente após as enchentes de maio de 2024 e as frequentes estiagens.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), por meio da Assessoria de Comunicação e da Assessoria de Educação para a Sustentabilidade. Conta com o apoio da Secretaria de Comunicação (Secom) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Texto: Vanessa Trindade/Ascom Sema

Edição: Secom

