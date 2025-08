Santa Catarina promove turismo no Meeting Brasil 2025

Evento internacional conecta destinos brasileiros a mais de 600 operadores de turismo da América Latina.Foto: Divulgação/Setur

Nesta segunda-feira, 4, Santa Catarina iniciou sua participação no Meeting Brasil 2025, em Assunção, no Paraguai. O evento se destaca como uma das principais rodadas de negócios internacionais voltadas à promoção do turismo brasileiro na América Latina. Além disso, a comitiva catarinense segue para Montevidéu (Uruguai) no dia 05 de agosto, encerrando a programação em Santiago (Chile), no dia 07.

A secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, está acompanhando a agenda e representando oficialmente o estado. Santa Catarina irá se apresentar a mais de 600 agentes e operadores de turismo desses três países. Dessa forma, o foco é divulgar os atrativos turísticos catarinenses, consolidar rotas aéreas estratégicas e ampliar a presença do estado no mercado latino-americano. Além da Setur, participam também os municípios de Bombinhas, Blumenau, Urubici e atrativos de Balneário Camboriú, mostrando que o estado é diverso e está pronto para receber os turistas latino-americanos.

“Estar no Meeting Brasil, em Assunção, e em seguida em Montevidéu e Santiago, é fundamental para o nosso estado. Temos a oportunidade de apresentar a diversidade de Santa Catarina para mais de 600 operadores e agentes de turismo, consolidando nossos destinos e rotas aéreas que vão atrair um público qualificado, seguindo assim o atual plano de governo. Fortalecer a presença no mercado latino-americano é estratégico para nós, pois esses países são um público prioritário, especialmente durante a alta temporada. Queremos mostrar que Santa Catarina é um destino completo, com experiências que vão das nossas praias às serras durante o ano inteiro”, afirma a secretária Catiane Seif.

Santa Catarina fortalece sua presença no mercado latino-americano

A participação catarinense no Meeting Brasil 2025 representa uma estratégia para aumentar o fluxo de turistas estrangeiros qualificados no estado. Isso porque países como Paraguai, Uruguai e Chile formam um mercado prioritário para Santa Catarina, especialmente durante o verão. Por esse motivo, a gestão atual, seguindo as diretrizes e plano de governo, busca ampliar a malha aérea e facilitar o acesso aos destinos catarinenses. Consequentemente, espera-se um impacto positivo no número de visitantes internacionais nas próximas temporadas.

Durante o evento, a equipe técnica da Setur apresenta os principais produtos turísticos do estado e participa das rodadas de negócios. O material inclui as estações turísticas de Santa Catarina, com roteiros que vão do litoral às serras, abrangendo também experiências culturais, rurais e de aventura. Assim, o estado se posiciona como um destino completo, seguro e preparado para receber visitantes de diversos perfis. Com isso, Santa Catarina reforça sua competitividade frente a outros destinos brasileiros.

Relações comerciais e parcerias estratégicas com operadores internacionais

Além disso, a presença da Setur também permite estreitar relações comerciais e firmar parcerias com o trade turístico internacional. Vale destacar que os países visitados já mantêm uma relação histórica com o turismo catarinense. Portanto, a participação no evento fortalece esses laços e gera novas oportunidades. Por outro lado, também oferece uma leitura atualizada das demandas e preferências do público latino-americano.

Por fim, o evento conecta o trade turístico brasileiro com mercados estratégicos da América Latina, funcionando como uma vitrine internacional para destinos como Santa Catarina.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do evento:

